Le parole di Andreazzoli prima del match di Youth League: la crescita dei giovani, le scelte di formazione e la gestione del gruppo.
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Il tecnico della Primavera della Fiorentina Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai canali ufficiali del club per presentare la sfida di ritorno fra Fiorentina e Septemvri Sofia. Queste le sue parole
Il feeling con il gruppo è ottimo: si tratta di ragazzi per bene, siamo riusciti a creare un clima sereno e familiare, proprio come dovrebbe essere in ogni spogliatoio, e loro dimostrano grande ricettività. Questo rende tutto molto più gradevole. Allo stesso tempo abbiamo il dovere di portare a termine il nostro lavoro, che include anche la guida educativa su determinati comportamenti, sia collettivi che personali. Parliamo sempre di squadra, ma i gruppi sono formati da singoli, e ognuno ha le proprie specifiche esigenze e ambizioni: dobbiamo stimolare la crescita individuale per poi raccoglierne i frutti come collettivo. È trascorso un po' di tempo e abbiamo potuto lavorare con continuità. Gli input forniti sono stati parecchi. Ci siamo anche dovuti fermare: insieme al mio vice Aliboni abbiamo fatto il punto della situazione e scelto di consolidare le basi. All'inizio le informazioni da trasmettere erano troppe, eppure ne abbiamo ancora parecchie in serbo. Siamo a un ottimo punto della gestione, adesso inserire novità risulterà molto più semplice e non ci vorrà molto per proporre qualcosa di inedito
Match di ritorno
Ieri ne abbiamo discusso in palestra con la squadra, mi aspetto un riscontro per poter trarre le mie conclusioni. È un banco di prova fondamentale per verificare il percorso di crescita che ci siamo prefissati e non intendo restare deluso: la partita di domani è un test cruciale perché bisogna sapersi adattare e gestire sempre le situazioni. Mi aspetto una risposta inequivocabile, perché la pretendo. Turnover? Faremo qualche rotazione come è nostra abitudine: se l'obiettivo è dare stabilità a tutto l'organico, non si può far passare l'idea che esistano giocatori di Serie A e altri di Serie B. È naturale che qualcuno accumuli più minutaggio, penso a Fei o Turnone, ma in linea di massima tutti gli altri sono pronti e disponibili a subentrare in qualsiasi momento
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