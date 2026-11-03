Il tecnico della Primavera della Fiorentina Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai canali ufficiali del club per presentare la sfida di ritorno fra Fiorentina e Septemvri Sofia. Queste le sue parole

Il feeling con il gruppo è ottimo: si tratta di ragazzi per bene, siamo riusciti a creare un clima sereno e familiare, proprio come dovrebbe essere in ogni spogliatoio, e loro dimostrano grande ricettività. Questo rende tutto molto più gradevole. Allo stesso tempo abbiamo il dovere di portare a termine il nostro lavoro, che include anche la guida educativa su determinati comportamenti, sia collettivi che personali. Parliamo sempre di squadra, ma i gruppi sono formati da singoli, e ognuno ha le proprie specifiche esigenze e ambizioni: dobbiamo stimolare la crescita individuale per poi raccoglierne i frutti come collettivo. È trascorso un po' di tempo e abbiamo potuto lavorare con continuità. Gli input forniti sono stati parecchi. Ci siamo anche dovuti fermare: insieme al mio vice Aliboni abbiamo fatto il punto della situazione e scelto di consolidare le basi. All'inizio le informazioni da trasmettere erano troppe, eppure ne abbiamo ancora parecchie in serbo. Siamo a un ottimo punto della gestione, adesso inserire novità risulterà molto più semplice e non ci vorrà molto per proporre qualcosa di inedito