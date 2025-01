Primavera: ufficiale l’attaccante 2007 Mazzeo dalla Sestese. Ecco chi è

Questo il comunicato con cu la Fiorentina dà conto della prima operazione dell'anno per il settore giovanile. Il cammino di Mazzeo nel calcio è iniziato nelle giovanili della Pistoiese e del Livorno, un'esperienza che gli ha permesso di affinare le sue abilità e di crescere come giocatore. La sua maturazione è poi proseguita nella Sestese, lo stesso club che ha coltivato le doti dell'attaccante viola Christian Kouamé. Nella scorsa stagione, Mazzeo ha fatto parte della squadra Allievi «Elite» della Sestese, ma complice una squalifica venne deciso di aggregarlo momentaneamente alla prima squadra che era in piena corsa per il campionato di Promozione, e dopo qualche allenamento, il giovane talento non è più tornato a giocare con i pari età ritagliandosi il proprio spazio tra i grandi. Quest'anno ha compiuto il salto di qualità, legittimando la partecipazione al Torneo delle Regioni con la rappresentativa Under 17 della Toscana nella scorsa annata in Liguria. Pur giovanissimo, aveva già all'attivo 15 presenze e 4 reti in Eccellenza nella stagione in corso, e aveva debuttato nel campionato 2023-2024 segnando il suo 1° gol alla terza partita giocata.