Riparte il campionato Primavera, scopri dove vedere la prima gara!

Giada Di Stefano
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Ci siamo! Dopo quasi 3 mesi dalla vittoria dello scudetto, la Primavera torna in campo per la prima gara ufficiale di Campionato. Ma stavolta lo fa sotto la guida di mister Andreazzoli, che si trova ad affrontare in trasferta il Sassuolo di Cristian Serpini, dopo l'addio di Emiliano Bigica. Nuova squadra e nuovo allenatore, auguriamo ai nostri ragazzi il migliore inizio di stagione.

Sassuolo-Fiorentina Giornata 1, st. 26/27
Sabato 22 Agosto '26 Stadio Enzo Ricci, Sassuolo
TV Sportitalia; Canale 60
Streaming Sportitalia, app Sportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
grafica dove vederla primavera

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