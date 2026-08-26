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Mevale Kone, attaccante della Fiorentina Primavera, ha salutato il club viola attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. L'attaccante ivoriano classe 2007, dalla Vigor Senigallia la scorsa estate, ha collezionato 26 presenze con 3 gol e 4 assist.

Il messaggio del giocatore:

Tanti auguri Viola! Non so da dove cominciare cara Firenze, mi hai dato tanto dentro e fuori dal campo, mi sento benedetto ad avere indossato la tua maglia per un anno. Me ne vado con il cuore pieno di soddisfazioni e di emozioni, belle e tristi, però sono fiero del percorso storico che abbiamo fatto insieme. Finire la stagione come capolista e riportare il tricolore a casa dopo 43 anni grazie a gruppo fantastico. Oggi le nostre strade si dividono e ci tengo a ringraziare il mister e il suo staff, i miei compagni e tutte le persone che ho conosciuto. Grazie a te, vi voglio bene a tutti e in bocca al lupo per la nuova stagione. Per essere di Firenze vanto e gloria.