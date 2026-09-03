Scopri come seguire la terza giornata di campionato tra Fiorentina e Genoa
VIDEO VN - Andreazzoli: “Tanti problemi da risolvere. Gli infortuni ci indeboliscono”
I ragazzi di mister Andreazzoli, dopo la sconfitta di lunedì col Verona, affrontano il Genoa in trasferta.
|Genoa - Fiorentina
|Giornata 2, st. 26/27
|Sabato 5 Settembre 2026
|Stadio La Sciorba, 16141 Genova
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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