Scopri come seguire la terza giornata di campionato tra Fiorentina e Genoa

Giada Di Stefano
Andreazzoli

VIDEO VN - Andreazzoli: “Tanti problemi da risolvere. Gli infortuni ci indeboliscono”

I ragazzi di mister Andreazzoli, dopo la sconfitta di lunedì col Verona, affrontano il Genoa in trasferta.

Genoa - Fiorentina Giornata 2, st. 26/27
Sabato 5 Settembre 2026 Stadio La Sciorba, 16141 Genova
TV Sportitalia; Canale 60
Streaming Sportitalia, app Sportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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