Roma-Fiorentina Primavera, domenica 29 novembre alle 13: sfida d'alta classifica tra due squadre a caccia di punti importanti.
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Sarà Roma-Fiorentina a mettere il punto finale sulla dodicesima giornata di Primavera 1. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 29 novembre alle 13.00, con due formazioni in cerca di conferme. I giallorossi, attualmente al terzo posto, si presentano all'appuntamento dopo la vittoria spettacolare ottenuta contro il Cesena, mentre i viola sono reduci dal successo di misura sul Monza. In palio punti pesanti per la classifica e per le ambizioni di entrambe nella lotta ai vertici del campionato.
Dove vederla in tv e streaming
|Domenica 29/11, ore 13:00
|Stadio Le Tre FOntane
|TV
|Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre)
|Streaming
|Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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