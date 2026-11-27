Sarà Roma-Fiorentina a mettere il punto finale sulla dodicesima giornata di Primavera 1. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 29 novembre alle 13.00, con due formazioni in cerca di conferme. I giallorossi, attualmente al terzo posto, si presentano all'appuntamento dopo la vittoria spettacolare ottenuta contro il Cesena, mentre i viola sono reduci dal successo di misura sul Monza. In palio punti pesanti per la classifica e per le ambizioni di entrambe nella lotta ai vertici del campionato.

Dove vederla in tv e streaming

Domenica 29/11, ore 13:00 Stadio Le Tre FOntane TV Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) Streaming Sportitalia

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