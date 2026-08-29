Scopri dove vedere la prima di Andreazzoli al Viola Park

Redazione VN
Bebe gattino tifa Viola - 2

Il tifoso lontano: un augurio ai viola dal Libano

I campioni d'Italia ospitano al Viola Park i gialloblù veronesi. La squadra di mister Andreazzoli è reduce da un pareggio strappato all'ultimo minuto a Sassuolo grazie alla rete al 91' di Jallow.

Fiorentina - Verona Giornata 2, st. 26/27
Lunedì 31 Agosto 2026 Stadio Curva Fiesole, Viola Park
TV Sportitalia; Canale 60
Streaming Sportitalia, app Sportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Dove vederla Primavera 2026 27 Andreazzoli

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