Scopri dove vedere la prima di Andreazzoli al Viola Park
Il tifoso lontano: un augurio ai viola dal Libano
I campioni d'Italia ospitano al Viola Park i gialloblù veronesi. La squadra di mister Andreazzoli è reduce da un pareggio strappato all'ultimo minuto a Sassuolo grazie alla rete al 91' di Jallow.
|Fiorentina - Verona
|Giornata 2, st. 26/27
|Lunedì 31 Agosto 2026
|Stadio Curva Fiesole, Viola Park
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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