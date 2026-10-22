Scopri dove vedere l'ottava giornata del Campionato Primavera 1. La Fiorentina ospiterà il Milan, attualmente a 10 punti in classifica.
Ottava giornata del Campionato Primavera 1, i gigliati ospitano il Milan reduce da una vittoria importantissima col Cagliari dopo un pessimo periodo di sole sconfitte. La Fiorentina muove gli stessi passi dei rossoneri e arriva dalla sua prima vittoria in campionato: in trasferta contro l'Albinoleffe, sono state vincenti le reti di Jallow e Corduneanu. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA
|AlbinoLeffe - Fiorentina
|7° giornata di campionato
|Domenica 17 Ottobre 2026
|CS Giacinto Facchetti
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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