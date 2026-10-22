Ottava giornata del Campionato Primavera 1, i gigliati ospitano il Milan reduce da una vittoria importantissima col Cagliari dopo un pessimo periodo di sole sconfitte. La Fiorentina muove gli stessi passi dei rossoneri e arriva dalla sua prima vittoria in campionato: in trasferta contro l'Albinoleffe, sono state vincenti le reti di Jallow e Corduneanu. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

AlbinoLeffe - Fiorentina 7° giornata di campionato Domenica 17 Ottobre 2026 CS Giacinto Facchetti TV Sportitalia; Canale 60 Streaming Sportitalia, app Sportitalia

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