Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla

La Fiorentina Primavera vuole dare continuità ai risultati. Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Cagliari e Milan e il netto successo per 5-0 in Youth League, i viola si preparano alla trasferta sul campo del Cesena, in programma domani, sabato 31 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 15. Una sfida importante per entrambe le squadre, appaiate in classifica a quota 10 punti. I romagnoli, inoltre, sono a secco di vittorie dallo scorso 10 ottobre, mentre la formazione viola cerca un altro risultato positivo per proseguire il proprio momento favorevole. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

Cesena - Fiorentina 9° giornata di campionato Sabato 31 Ottobre 2026 CS Romagna Centro TV Sportitalia; Canale 60 Streaming Sportitalia, app Sportitalia

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