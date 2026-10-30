Fiorentina Primavera in campo contro il Cesena: ecco dove vedere la sfida in diretta tv e streaming

Redazione VN
Vanoli Jimenez brova dei fatti

Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

La Fiorentina Primavera vuole dare continuità ai risultati. Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Cagliari e Milan e il netto successo per 5-0 in Youth League, i viola si preparano alla trasferta sul campo del Cesena, in programma domani, sabato 31 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 15. Una sfida importante per entrambe le squadre, appaiate in classifica a quota 10 punti. I romagnoli, inoltre, sono a secco di vittorie dallo scorso 10 ottobre, mentre la formazione viola cerca un altro risultato positivo per proseguire il proprio momento favorevole. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

Dove vederla Primavera 2026 27 Andreazzoli
Cesena - Fiorentina 9° giornata di campionato
Sabato 31 Ottobre 2026 CS Romagna Centro
TV Sportitalia; Canale 60
Streaming Sportitalia, app Sportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti