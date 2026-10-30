Fiorentina Primavera in campo contro il Cesena: ecco dove vedere la sfida in diretta tv e streaming
Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla
La Fiorentina Primavera vuole dare continuità ai risultati. Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Cagliari e Milan e il netto successo per 5-0 in Youth League, i viola si preparano alla trasferta sul campo del Cesena, in programma domani, sabato 31 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 15. Una sfida importante per entrambe le squadre, appaiate in classifica a quota 10 punti. I romagnoli, inoltre, sono a secco di vittorie dallo scorso 10 ottobre, mentre la formazione viola cerca un altro risultato positivo per proseguire il proprio momento favorevole. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA
|Cesena - Fiorentina
|9° giornata di campionato
|Sabato 31 Ottobre 2026
|CS Romagna Centro
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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