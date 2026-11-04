Il difensore viola dopo lo 0-3 in Youth League
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Le parole del difensore viola, Matko Boskovic, al termine della sfida di ritorno di Youth League, vinta dai gigliati per 0-3.
Il primo gol è stata un'emozione bellissima. Il mister ci ha detto fin da subito che dovevamo vincere a prescindere dal risultato dell'andata. Cosa è cambiato da inizio anno? Nulla, bastava una partita per riprendersi ed è arrivata. Individualmente siamo fortissimi, ci siamo sbloccati e adesso si va avanti. Oggi abbiamo fatto la storia e vogliamo continuare a farla.
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