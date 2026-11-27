Alessio Aliboni, vice allenatore della Fiorentina Primavera e collaboratore di Aurelio Andreazzoli, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma. Con Andreazzoli squalificato, sarà proprio Aliboni a guidare i giovani viola dalla panchina. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha affrontato diversi temi, dalla Supercoppa persa contro l'Atalanta alle insidie della prossima partita, soffermandosi anche sul rapporto con lo staff e sulla crescita dei ragazzi.

SULLA SUPERCOPPA PERSA

Con il mister scherziamo spesso su questa cosa: in questo periodo non ha mai preso un'espulsione. Ogni tanto mi lamentavo con lui e alla fine mi ha preso in parola, concedendomi una partita da allenatore principale e un po' di riposo, visto il calendario intenso. Adesso tocca a me. La sconfitta con l'Atalanta brucia ancora: meritavamo di vincere e di portare a casa la coppa per quanto fatto in campo. Allo stesso tempo, quella partita ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi e una rabbia positiva, utile per costruire le basi del nostro percorso. Ci sono stati aspetti positivi, ma prevale il rammarico per non aver conquistato il trofeo. Sarebbe stato bello farlo alzare al presidente Giuseppe e alla signora Catherine, che in quell'occasione sono stati molto carini con noi, ma anche al direttore Angeloni, che ci è sempre vicino professionalmente ed emotivamente. A livello personale, avrei voluto dedicarlo anche ad Andreazzoli, per ricambiare tutto quello che mi ha dato in questo percorso.

SULLA ROMA

L'abbiamo studiata attraverso i video: è una squadra forte, con tanti giocatori di qualità e un'identità ben precisa. Propone un calcio aggressivo, molto simile a quello della prima squadra. Ci aspetta una partita difficile, anche perché c'è rivalità tra due dei migliori settori giovanili d'Italia. Il fatto che abbiano battuto il PSG in settimana racconta molto del loro valore. Servirà la migliore Fiorentina possibile. Ci prepareremo al meglio e sono convinto che i ragazzi sapranno cogliere questa occasione per compiere un altro passo avanti nel nostro percorso.

IL RAPPORTO CON ANDREAZZOLI E LO STAFF

Andreazzoli è la persona che vorrei diventare nel mio percorso professionale. Mi ha portato in stadi importanti che sognavo da bambino, come San Siro, il Maradona, l'Olimpico e soprattutto il Franchi. In tutti questi impianti ho sempre percepito la stima che le persone nutrono nei suoi confronti: è qualcosa di bellissimo per chi ha fatto del calcio la propria vita. All'interno dello staff ci lascia molta libertà, permettendoci di esprimere le nostre idee: credo sia un valore aggiunto. Con i colleghi c'è un rapporto splendido. Abbiamo trovato persone di grande spessore umano e professionale. Trascorriamo moltissimo tempo insieme, probabilmente più che con le nostre famiglie, e questo crea una grande armonia. Il principio che guida il nostro lavoro è considerare il ragazzo al centro di tutto, mettendo da parte il nostro ego per valorizzare il giocatore. La loro crescita è il nostro interesse principale.

LAVORARE CON I GIOVANI

Ho trascorso dieci anni nelle prime squadre e inizialmente avevo qualche timore, anche per gli stereotipi che accompagnano le nuove generazioni: si dice spesso che i ragazzi non abbiano voglia di arrivare, che pretendano tutto e subito senza sacrificarsi. Invece è stata una bellissima sorpresa. Abbiamo trovato un gruppo con uno spessore umano molto alto, ragazzi ricettivi, pronti ad ascoltare, mettersi in gioco e dare fiducia. La cosa che mi ha colpito maggiormente è il loro coinvolgimento nella vita dello spogliatoio: sentono il bisogno di parlare anche di argomenti che vanno oltre il calcio. Non si limitano a un semplice saluto, ma ti abbracciano con affetto sincero. Qualcuno è arrivato persino a dirmi 'ti voglio bene'. Ecco, credo che questo abbia un valore persino superiore a quello di una Supercoppa.