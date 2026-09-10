Fine settimana giovanili

Sabato, domenica e martedi si disputeranno al Viola Park quattro partite delle giovanili della Fiorentina, naturalmente tutte in diretta testuale su Violanews. I campionati Under 18 e Under 17 sono appena ripresi, nel prossimo fine settimana sarà il turno anche degli Under 16 e Under 15. Per gli Under 14 c’è ancora da attendere, ma intanto sono usciti i gironi, la Fiorentina fa parte del gruppo 1, se volete conoscere la composizione del girone completo lo trovate qui sotto.

Under 18Reduci dalla bella vittoria in trasferta contro il Bologna e a punteggio pieno in classifica dopo due giornate sfideranno al Centro Sportivo di Bagno a Ripoli il Como. Anche i Lariani sono a punteggio pieno e reduci dalla vittoria casalinga sul Napoli. Le altre due squadre in testa alla classifica sono Atalanta e Inter. Fiorentina-Como sarà in DIRETTA TESTUALE SU VIOLANEWS martedi prossimo alle ore 11.00

Under 17Seconda giornata di campionato al Viola Park contro il Frosinone. I Viola hanno pareggiato all’esordio sul campo dell’Avellino per 1-1 mentre i ciociari hanno vinto il loro incontro col Napoli. La partita si giocherà domenica pomeriggio alle ore 16.30 con DIRETTA TESTUALE SU VIOLANEWS

Under 16 e Under 15Inizieranno il loro percorso di questa stagione sabato al Viola Park, il loro avversario sarà il Benevento. Inizio partita Under 16 ore 12.45, mentre prima, alle ore 10.30, sarà la volta dell’Under 15. Naturalmente le due partite saranno in DIRETTA TESTUALE SU VIOLANEWS

Gironi Under 14

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La federazione ha stabilito i gironi dei giovanissimi Under 14 Pro per la stagione 2026/27, la Fiorentina fa parte del gruppo 1 che è composto da 12 squadre. Con i Viola ci sono