La Fiorentina Under 18 ha affrontato questa mattina in amichevole al Viola Park la Rondinella Marzocco
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La Fiorentina Under 18 ha affrontato questa mattina in amichevole al Viola Park la Rondinella. I viola di Capparella hanno ceduto di una lunghezza agli uomini di Tronconi, i quali si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Sassorossi e Andres dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo. Ecco di seguito il tabellino.
|Bagno a Ripoli (FI), sabato 1 agosto 2026 – Ore 11:00
|Stadio “Davide Astori” (disputata a "porte chiuse)
|FIORENTINA U18-RONDINELLA MARZOCCO 1-2
|Reti: 25' Casamenti (F), 65' Sassorossi (R), 85' Andres (R)
|ACF FIORENTINA U18: Tafi (46' Orlando), Casamenti (46' Persico), Tosti (46' Varesis), Bianchini (C) (46' Palloni), Ceccarini (64' Lovari), Barbone (46' Castagnoli), Bernamonte (46' Lucci), Giannoni (64' Savino), Clarizia (46' Abrignani), Chiti (46' Luka), Sharka (46' Barzagli)
|All.: Marco Capparella
|RONDINELLA MARZOCCO: Meli (46' Strada, 78' Bracci), Gori (46' Bianchini), Ricchi (59' Innocenti), Degl’Innocenti (46' Ademollo), Chiwisa (46' Ciberti), Cellai M. (55' Sciulli), Valeriani (52' Desa), Baldesi (C) (59' Andres), Vivace (52' Pierucci), Campagna (59' Goretti), Cellai B. (46' Sassorossi)
|All.: Stefano Tronconi
|Arbitro: Niccolò Esposito (sez. Firenze)
|Ammoniti: 32' Cellai M. (R)
|Recuperi: 1'+0'
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