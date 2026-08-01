Che Mateo Pellegrino possa lasciare il Parma in questa sessione di mercato non è una novità, ma i ducali sembrano ormai rassegnati alla partenza dell'attaccante: secondo Gianluca Di Marzio, il club crociato sta superando la concorrenza per il possibile erede dell'ex Velez e la trattativa sarebbe in fase avanzata.

Parma su Touré

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Si tratta di El Bilal, attaccante maliano di proprietà dell'Atalanta che dopo un grave infortunio ha giocato in prestito tra Stoccarda e Besiktas. Touré non è stato convocato da Sarri per l'amichevole di domani contro il Feyenoord, quindi è da considerarsi in partenza, e sempre per Di Marzio avrebbe dato gradimento totale al Parma.