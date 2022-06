Memorial Guerini, Fiorentina battuta in finale: vince la Spes Montesacro

Il primo Memorial Daniel Guerini finisce con la vittoria della Spes Montesacro: battuta in finale l'under 14 della Fiorentina

Il primo Memorial Daniel Guerini finisce con la vittoria della Spes Montesacro, squadra di cui il proprietario è l'allenatore della Primavera della Fiorentina Alberto Aquilani. Sconfitti in finale proprio i viola under 14 per 6-0. Il torneo si è svolto a Roma ed ha visto la partecipazione delle rispettive under 14 di Roma, Fiorentina, Totti Soccer School, Lazio, Torino e Spes Montesacro. I baby viola hanno concluso al secondo posto la tre giorni in memoria di Daniel, giovane calciatore della Primavera della Lazio scomparso nel 2021 per un incidente stradale.