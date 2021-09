Giovanili, vittoria rotonda per gli U17 all’esordio contro il Torino

Un bel successo dei viola all'esordio in campionato

Inizia con una bella e rotonda vittoria il cammino degli Under 17 della Fiorentina in campionato: al Bozzi non c'è stata partita ed i ragazzi guidati da mister Galloppa hanno battuto il Torino con un netto 5-0. Grande prestazione di Presta autore di una doppietta, poi a segno Picchianti e Mignani. Nel finale autorete granata di Nitri. Esordio in campionato subito con tre punti per i baby viola. Lo riporta il sito ufficiale della Fiorentina.