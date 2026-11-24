Il percorso delle giovanili viola continua con un altro fine settimana ricco di colpi di scena, che vede rientrare i nazionali per dare manforte ai rispettivi allenatori.

Il big match di giornata per eccellenza è quello andato in scena tra le mura del Viola Park, con la Fiorentina under 18 che ha affrontato l'Atalanta nella partita che avrebbe consegnato la testa del campionato. Scenario simile per i ragazzi dell'under 17, che in casa hanno ricevuto un Napoli terzo in classifica e alla ricerca del colpaccio. Obiettivo tre punti per under 16 e under 15 contro le rispettive formazioni della Juve Stabia. Chiude il riepilogo il derby toscano tra Carrarese e Fiorentina under 14.

Di seguito tutti i risultati dettagliati del weekend:

UNDER 18

Ottava sinfonia gigliata consecutiva al Viola Park, dove i ragazzi di mister Capparella hanno abbattuto i rivali bergamaschi in una vera e propria battaglia. Incontro tutt'altro che in discesa per i ragazzi classe 2009, che dopo 17 minuti vedono trasformarsi il rigore concesso agli ospiti. La reazione dei toscani è affidata al duo d'attacco, con Amenta che spedisce in rete il pallone del pareggio al 23'. Non ci sta l'Atalanta, che in ripartenza trova il nuovo vantaggio grazie ad una conclusione precisa a fil di palo. Fondamentale il sigillo di Giannoni, che beffa il portiere sul primo palo e garantisce ai viola la parità all'intervallo. Dopo un primo tempo frizzante e ricco di capovolgimenti di fronte, inizia una ripresa in cui si percepisce il peso della posta in palio. La zampata gigliata arriva a dieci minuti dalla fine, con Clarizia che supera il portiere finalizzando una bella azione corale. Un 3-2 che vale più di tre punti, da oggi la Fiorentina si trova in testa solitaria del campionato. Il primo impegno da capolista vedrà i viola affrontare l'Inter a Milano.

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UNDER 17

Appuntamento altrettanto importante per i ragazzi di mister Cristiani, che si trovavano di fronte il Napoli terzo in classifica. Partita che inizia male per i viola, che subiscono la pressione forsennata degli azzurri. Il vantaggio dei partenopei arriva al 20', al termine di una serie di minuti di sofferenza della difesa gigliata. Pareggio da cineteca di Paris, che salta il diretto avversario con una giocata di prestigio e la mette sotto il sette. Si va a riposo con un gol per parte. La seconda frazione è un autentico incubo per i gigliati, che praticamente rimangono negli spogliatoi. Al 60' il risultato vede il Napoli avanti di tre reti. Il mister prova a dare la scossa a suoi ragazzi, che rispondono solo nel finale provando a riaprire il match. Il goal del solito Gobbo e di Organi da corner provano a regalare qualche speranza alla Fiorentina, che però si sveglia troppo tardi. Pesante sconfitta per i toscani, che devono rammaricarsi per un quarto d'ora assente che ha consegnato la vittoria agli ospiti. Dopo la sconfitta per 4-3 la classifica vede la Fiorentina staccarsi dalla Roma a -3, col Napoli in terza posizione che accorcia a una sola lunghezza dai viola. Prossima giornata domenica 29 a Roma, per riprendersi la vetta.

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UNDER 16

Tutto facile per il ragazzi di mister Balestracci, che nell'anticipo della decima giornata hanno fatto visita al campo della Juve Stabia. Partita di controllo e gestione per i viola, che hanno la meglio sulla compagine campana grazie ad un goal per tempo. Nella prima frazione ci pensa Musah, che a cinque dall'intervallo stappa l'incontro. Nella ripresa il protagonista è Picardi, che con la sua rete congela il match. Vittoria per 2-0 e tre punti per i gigliati, che dopo il brutto stop della settimana precedente si rimettono in carreggiata. Con 22 punti in 10 partite la Fiorentina è terza in campionato, a -6 dalla vetta occupata dalla Roma. Prossimo appuntamento domenica 6 dicembre, in casa, contro il Catanzaro.

UNDER 15

Stessa sorte per i ragazzi di mister Zaza, che sabato mattina sono scesi in campo contro i partenopei nell'anticipo che è valso la decima giornata di campionato. A Castellammare la Fiorentina segna tre volte, aprendo i conti con un autogol propiziato da Andrejic. Risultato messo in cassaforte prima dalla marcatura di Canu e infine dal famigerato asse Remorini-Andrejic, con il primo che serve l'ennesimo assist perfetto per il bomber gigliato. Utile solamente per aggiornare il tabellino la rete delle vespe che porta la firma di Balsamo. Successo per 3-1 che vede i viola volare in classifica a -2 dal Napoli, complice un pareggio degli azzurri nell'ultimo match. Seconda posizione in classifica con 23 punti in 10 giornate e appuntamento, dopo il fine settimana di sosta, contro il Catanzaro.

UNDER 14

Derby toscano a Carrara per i ragazzi di mister Innocenti, che devono vincere per mantenere il buono stato di forma e soprattutto la testa del campionato. Pronti-via e subito vantaggio gigliato firmato Di Nuzzo, all'infinita marcatura stagionale che indirizza il match sui binari giusti. Il primo tempo è un dominio totale della Fiorentina, che schiaccia i gialloazzurri con un perentorio 4-0. I padroni di casa cercano di partire meglio nel secondo tempo, trovando dopo soli cinque minuti la rete che prova a regalarci una partita. Non dello stesso avviso, i gigliati continuano a premere sull'acceleratore, siglando la manita che sancisce il risultato finale di 5-1. A segno per i viola Di Nuzzo(2), Fommei, Venturi e Franchi. Dopo l'ennesima prestazione convincente, la classifica sorride ai viola. Gigliati a quota 18 punti in 7 partite, con una differenza reti impressionante di +27. Prossimo impegno per la capolista al Viola Park, dove arriverà un Arezzo fermo a metà classifica.