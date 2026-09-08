Giovanili viola, il primo riepilogo settimanale va in archivio: si accendono i riflettori sulla nuova stagione. Terminata la preparazione estiva, sono andati in scena i primi appuntamenti ufficiali.

Il campionato under 18 si è aperto con i ragazzi di mister Capparella che hanno affrontato prima il Genoa poi il Bologna. La prima giornata del campionato under 17 ha messo di fronte ai ragazzi di mister Cristiani i pari età dell'Avellino. Per gli impegni di under 16 e under 15 bisognerà attendere il prossimo fine settimana, mentre il calendario dell'under 14 è ancora da definire. Di seguito vi proponiamo il riepilogo dettagliato.

UNDER 18

Iniziano alla grande i ragazzi di mister Capparella che superano in settimana i pari età del Genoa, nell'incontro che è valso la prima giornata del campionato a girone unico. Al Viola Park i gigliati partono contratti, salvo poi sciogliersi nella ripresa, riuscendo a trovare un doppio vantaggio che di fatto chiude i giochi. Le reti portano la firma di Amenta e Bernamonte, confezionate da due conclusioni stupende dal limite dell'area. Per rivivere l'intera cronaca, clicca sul seguente LINK.

Secondo appuntamento che ha visto i viola impegnati nel fine settimana al "Granarolo Youth Center" di Bologna. Anche in questo caso i gigliati faticano a trovare il ritmo partita nel primo tempo, subendo la rete di Passanisi e andando a riposo in svantaggio. Così come successo contro il Genoa, la Fiorentina cambia faccia nella ripresa. In gol gli appena entrati Forza e Egharevba, con Amenta che firma il tris. Seconda vittoria su altrettante gare disputate, il risultato finale è 3-2 in favore dei viola. Per rivivere l'intera cronaca, clicca sul seguente LINK.

UNDER 17

Esordio in trasferta sul campo dell'Avellino per mister Cristiani, salito in under 17 con il gruppo 2010. Botta e risposta nel primo tempo tra le due squadre, con Castagnoli che firma il vantaggio gigliato e Lamberti che sigla il pareggio. Fiorentina che è costretta a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per un'espulsione di Barzagli. La difesa viola e i due legni avversari salvano il risultato: 1-1 e un punto a testa per le due squadre.

UNDER 16 e UNDER 15

Esordio fissato domenica 13 settembre al Viola Park per i ragazzi di mister Balestracci e di mister Zaza. Entrambe le compagini viola se la vedranno contro i rispettivi pari età del Benevento.

UNDER 14

Calendario in attesa di aggiornamento per la prossima stagione