Le giovanili della Fiorentina sono impegnate anche questa settimana nei match valevoli per i rispettivi campionati. L'unica a riposo è la formazione under 14, che sfrutta il turno di sosta per riorganizzare le idee e prepararsi al meglio per la sfida contro il Livorno, in programma la settimana prossima.

Sfida ostica per i ragazzi dell'under 18, che a Milano affrontano un Milan in caduta libera. Under 17 in campo al Viola Park per la "nuova" sfida contro l'Arezzo, nella quale i viola provano ad agganciare la vetta del girone. La coppia under 16 e under 15 è in scena ad Empoli, con entrambe le formazioni che cercano di tenere il passo del gruppo di testa. Riposa, come detto, l'under 14.

Di seguito vi proponiamo il riepilogo dettagliato con tutti i risultati:

UNDER 18

Così come successo nel weekend Primavera, i gigliati classe 2009 affrontano i pari età rossoneri. Stesso avversario, stesso esito per i viola di mister Capparella che schiantano un Milan sempre più ultimo in classifica. La trasferta milanese si apre con un super goal di Ikenna, che alla mezz'ora stappa la partita in favore della Fiorentina. Gigliati che non si fermano e trovano, dopo solo dieci minuti, anche il raddoppio firmato Amenta. Seconda frazione di ordinaria amministrazione per la squadra toscana, che forte del doppio vantaggio si permette di orchestrare a proprio piacimento il ritmo del match. Partita che viene messa "in ghiaccio" dal goal stupendo di Faye, che punisce l'estremo difensore rossonero e regala i 3 punti ai viola: 3-0 il risultato al fischio finale. Fiorentina che nonostante la vittoria rimane seconda in campionato a -1 dall'Atalanta, che continua a vincere settimana dopo settimana. Quella contro i diavoli è la quinta vittoria di fila per i gigliati, che con 21 punti in 8 partite, si preparano ad ospitare l'Hellas Verona nel prossimo impegno di campionato.

UNDER 17

Bella sfida al Viola Park, con i ragazzi di mister Cristiani che erano chiamati a confermare quanto di buono già visto nella precedente vittoria per 3-6 ad Empoli. La differenza di classifica si fa subito sentire: un Arezzo attualmente in ultima posizione subisce goal dopo soli sette minuti. Fiorentina che dunque passa in vantaggio subito con Bargellini, pronto ad insaccare di testa un bel cross dal fondo. Nonostante il pareggio granata al quarto d'ora, il primo tempo si chiude col il tris viola siglato dal solito duo Gobbo-Barzagli. Ripresa che inizia con lo stesso copione, sono i gigliati a mantenere il totale controllo del terreno di gioco. Grazie ai missili dalla distanza di Castagnoli e Petrini il risultato finale dice 5-1 in favore della Fiorentina. I classe 2010 torneranno in campo ad Ascoli in cerca di quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva, utile a confermare la vetta del girone attualmente condivisa con la Roma.

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UNDER 16

Non si ferma la formazione di mister Balestracci, reduci dalla vittoria secca contro l'Avellino i viola fanno il bis nell'attesissimo derby contro l'Empoli. Partita che, oltre all'importanza geografica, metteva di fronte seconda e terza forza del campionato. Il match non ha deluso le aspettative, a Monteboro il protagonista per i padroni di casa è Merlin, che con una doppietta prova a spaventare i gigliati. Fiorentina che risponde prontamente colpo su colpo, e grazie alle marcature di Mignemi, Sorbini e al rigore trasformato da Floro Flores, supera i rivali. Prova di spessore per i ragazzi classe 2011, che dopo aver disputato 7 partite si ritrovano secondi a -5 dalla Roma capolista (a punteggio pieno). Il prossimo impegno sarà dopo la sosta; al Viola Park arriverà il Lecce distante un solo punto dai toscani.

UNDER 15

Tempo di derby anche per l'under 15, con i ragazzi di mister Zaza che affrontano un Empoli fermo a metà classifica nonostante la vittoria nel precedente turno contro la Juve Stabia. Primo tempo maschio, con tanti falli e tante interruzioni che non favoriscono il ritmo partita dei viola. L'unica occasione da segnalare nei primi 45' è per i gigliati, che da corner spizzano sfiorando il palo. Ripresa che vede la Fiorentina approcciare con un piglio differente, e al 66' arriva il meritato vantaggio firmato Canu. La rapida azione verticale con la quale i viola trovano il vantaggio rimane l'ultima degna di nota dal punto di vista sportivo. Al minuto 82 il capitano Piu lascia in 10 la Fiorentina. Nervi tesissimi e un finale di partita incandescente, ma i gigliati portano a casa il massimo risultato e si rimettono all'inseguimento del gruppo di testa. Grazie a questo 1-0, la Fiorentina conta una media perfetta di 2 punti a partita. L'ottava giornata di campionato vedrà i classe 2012 affrontare, al rientro dalla sosta, il Lecce.

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