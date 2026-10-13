Giovanili viola al lavoro in un altro fine settimana ricco di colpi di scena, con tutte le squadre under protagoniste nei rispettivi campionati. L'ultima a scendere in campo, in ordine cronologico, è stata l'under 18, impegnata martedì in trasferta contro il Cagliari: una vittoria contro i sardi può significare la testa del campionato.

Finale clamoroso al Viola Park nel match che mette di fronte Fiorentina e Benevento, con i toscani che sono chiamati a confermare il recente buono stato di forma. Under 16 e under 15 impegnate nelle rispettive categorie contro la Roma, in quello che per entrambe significherebbe un vero e proprio scontro diretto. Partita tutt'altro che banale per l'under 14, che dopo essere uscita sconfitta all'esordio stagionale, deve rifarsi nel derby contro il Pisa.

Di seguito vi proponiamo il riepilogo dettagliato:

UNDER 18

Non si fermano i gigliati classe 2009 che, reduci dalla vittoria con poker rifilato alla Lazio nel precedente turno, superano anche i rossoblù nella trasferta in terra sarda. Il risultato copia quello precedente del Viola Park contro i biancocelesti: 4-2 in favore della Fiorentina. L' ottima prova della squadra di mister Capparella è sigillata in apertura dalla rete di Barbone. I goal di Ikenna, Clarizia e Egharevba finiscono per vanificare le speranze di rimonta del Cagliari. Successo largo su un campo ostico che permette ai viola di mantenere il passo delle prime in classifica: con 15 punti conquistati in 6 giornate la Fiorentina dista una sola lunghezza dalla cima, seppure il gruppo di testa risulti ancora compatto. Appuntamento al prossimo fine settimana: a Firenze arriva il Napoli.

UNDER 17

Ritmi bassi al Viola Park; complice un prestazione sottotono dei ragazzi di mister Cristiani, il Benevento riesce a tenere il passo dei viola per quasi tutta la gara. Primo tempo poco spettacolare, gioco ripetutamente frammentato e senza particolari occasioni da ambo le parti. Seconda frazione che fatica a decollare, con il Benevento che piano piano sembra prendere le misure alla difesa gigliata. Il numero 1 viola Orlando e il palo mantengono il risultato ancorato sullo 0-0. Sono decisivi i minuti finali. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il caos in area premia Organi, che con una stoccata vincente consente alla Fiorentina di portare a casa il bottino massimo. Toscani secondi in classifica a -2 dalla Roma capolista. Il prossimo impegno sarà sul vicino campo dell'Empoli.

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UNDER 16

Pesante batosta per i ragazzi di mister Balestracci, che falliscono il sorpasso nel big match di giornata contro la Roma. Nonostante il buon avvio dei viola, che si rendono più volte pericolosi, a passare in vantaggio sono i capitolini grazie ad una conclusione precisa dal limite che fulmina Minicucci. Letale pochi secondi dopo il raddoppio di Pica, che nel secondo tempo troverà la doppietta personale che, di fatto, chiuderà definitivamente i giochi: 3-0 lo score finale. I classe 2011 gigliati possono salvare l'approccio alla gara di entrambi i tempi, apparso sicuro e ordinato. Male invece la gestione dei novanta minuti e la freddezza sottoporta. Prossimo match in programma contro l'Avellino, fermo in classifica a 0 punti. Al Viola Park dovrà esserci una Fiorentina spietata.

UNDER 15

Un punto a testa sul campo di Trigoria, con la Fiorentina che riacciuffa la Roma nello scontro ad alta quota. Gigliati che aprono la partita trovandosi in vantaggio grazie ad un autogol della squadra di casa, che però reagisce nel giro di 15' con un 1-2 secco che manda i toscani a riposo in svantaggio. I ragazzi di mister Zaza rientrano in campo alla disperata ricerca del pareggio e sono abili a sfruttare una delle poche occasioni presentatesi: il piede di Di Marino non sbaglia e insacca la rete che, nel finale, divide la posta in gioco. A seguito di questo 2-2 i viola si trovano a -5 dalla vetta, al momento occupata dalla Lazio. Prossima giornata in casa contro l'Avellino, che ha totalizzato fin qui 4 punti in 5 partite

UNDER 14

Goleada viola nel derby contro il Pisa, in una partita senza storia dall'inizio alla fine. Ottimo risultato per i ragazzi di mister Innocenti, che dopo non aver brillato all'esordio contro lo Spezia si rifanno contro i nerazzurri. Fiorentina che apre le danze al 7' del primo tempo, grazie al rigore preciso trasformato da Ardinghi. Il resto del match vede un dominio totale dei gigliati, che mandano a segno anche Manicone e Mancini. La tripletta personale di Di Nuzzo sigilla il set Viola, 6-0 perentorio dei ragazzi classe 2013. Balzo in avanti dei viola, che grazie alla differenza reti risalgono la classifica. Prossimo impegno fissato sul campo del Genoa.