Settore giovanile viola impegnato in un altro fine settimana di gare, che ha visto protagoniste tutte le squadre under ad eccezione della 18, impegnata giovedì contro la Lazio.

Week end che è valso il debutto stagionale per l'under 14, con i ragazzi classe 2013 che hanno iniziato la propria stagione sul campo ostico dello Spezia. Sempre accoppiate invece under 15 e under 16, che dopo aver incontrato qualche difficoltà nelle giornate precedenti, hanno ricevuto il Napoli nella doppia sfida del Viola Park. Match in Campania per la formazione under 17, che ha affrontato la Juve Stabia, fanalino di coda del campionato. Riposo per l'under 18, che aspetta di giocare il posticipo contro la Lazio nella partita valevole per la quinta giornata del campionato a girone unico.

Di seguito vi proponiamo il riepilogo dettagliato.

UNDER 17

Succede tutto nel secondo tempo a Castellammare, in un incontro che si rivela più complicato di quello che la classifica poteva lasciar intendere. I ragazzi di mister Cristiani non riescono a sfondare nella prima frazione, sbattendo più volte contro la difesa fisica messa in mostra dalla Juve Stabia. Al rientro in campo dopo la pausa sono i Toscani ad alzare l'intensità. Grazie alla doppietta di un ispirato Gobbo, i gigliati si portano a distanza di sicurezza sugli avversari. A vanificare la pressione nei minuti finali della squadra di casa ci pensa Hussey, che con una precisa conclusione dal limite chiude definitivamente i conti. Punteggio finale di 3-0 in favore della Fiorentina, che dunque non fallisce il test campano e continua la corsa all'inseguimento della Roma capolista. Con 10 punti in 4 partite, la vetta dista solo due lunghezze. Prossimo match in programma contro il Benevento al Viola Park.

UNDER 16

Bellissimo match al Viola Park, con i ragazzi di mister Balestracci che divertono, e si divertono, contro la formazione partenopea. Avvio subito forte dei viola, che passano in vantaggio grazie all'incornata di Carpita. Il pareggio del Napoli arriva al 40', al termine di una combinazione rapida ed efficace che si insacca alla spalle di Minicucci. Equilibrio che resiste solamente cinque minuti, quando Carpita sigla la doppietta personale e riporta avanti i gigliati. Secondo tempo spettacolare della Fiorentina, a segno Picardi, Sorbini, Mignemi, e Jammeh, che fissano il risultato finale di 6-1. Prestazione completa dei viola, che soprattutto nella seconda frazione dimostrano un'impressionante facilità di gioco e una notevole abilità nel concretizzare le occasioni createsi. Classe 2011 nuovamente impegnati il prossimo fine settimana nella prestigiosa trasferta di Roma, in quello che sarà senza dubbio il big match di giornata. I viola cercheranno il colpaccio in casa della capolista: una vittoria significherebbe la testa solitaria del girone C.

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UNDER 15

Prestazione maiuscola dei ragazzi di mister Zaza che, a loro volta, ricevono il Napoli in casa. Primo tempo perfetto dei gigliati, che conducono subito grazie alla rete di Remorini e allungano grazie alla doppietta magnifica di Andrejic, autore di un goal capolavoro che scavalca l'estremo difensore avversario. Segue un inizio titubante di seconda frazione: due sviste della difesa viola riportano il Napoli in partita. I classe 2012 sono bravi a resistere alla pressione degli azzurri e ad andare a segno da calcio piazzato con Cecioni. Partita in ghiaccio grazie alla marcatura finale di Imbembo, che sul secondo palo punisce la difesa campana ormai stanca e chiude il match col risultato di 5-2 per i toscani. Grande vittoria della Fiorentina, che accorcia sulle posizioni di vertice. La classifica vede la viola salire a 7 punti, a -5 dalla Lazio capolista. Prossimo impegno in esterna sul campo della Roma, che occupa attualmente la seconda posizione in campionato. Dopo aver fermato il Napoli, i gigliati proveranno a ripetersi contro i giallorossi.

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UNDER 14

Esordio stagionale amaro per i ragazzi di mister Innocenti che sul campo dello Spezia non riescono a sfondare. Avvio lento dei viola, al secondo minuto di gioco concedono il vantaggio spezzino commettendo fallo da rigore, trasformato poi da Santin. Primo tempo in difficoltà per la formazione toscana, che alla prima uscita stagionale deve ancora registrate i giusti meccanismi tra i vari reparti. Il goal subito dai gigliati all'alba del secondo tempo chiude virtualmente la contesa. Inutile ai fini del risultato la rete che dimezza lo svantaggio di Di Nuzzo al 15' della ripresa. Al di là di qualche occasione sbagliata di troppo che sarebbe potuta significare il pareggio, il debutto della formazione viola è negativo: 2-1 in favore degli spezzini e Fiorentina ferma a 0 punti. L'unico goal segnato nel secondo tempo deve essere il punto di ripartenza dei gigliati classe 2013, che alla seconda di campionato ospiteranno il Pisa aprendo il conto stagionale al Viola Park.