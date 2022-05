Gioia per la Fiorentina Under 15: Toro KO 4-1 nei playoff. Ora la semifinale

Granata abbattuti, Viola che volano in semifinale nel match del Bozzi

Grande prestazione della Fiorentina Under 15 che travolge il Torino per 4-1 nei quarti di finale di ritorno dei playoff scudetto. Le reti Viola portano i nomi di Maiorana, doppietta, Turnone e Cristodaro. I Viola avevano già superato i granata per 3-2 nella gara d'andata. Adesso i ragazzi di Magera potranno pensare alla semifinale che giocheranno col Bologna. Dall'altra parte del tabellone, invece, ci sono Roma e Milan.