Fiorentina sconfitta in finale al Nereo Rocco

Il Milan vince il trofeo internazionale “Nereo Rocco”, riservato alla categoria Allievi (classe 2005). Si tratta della prima vittoria per i rossoneri in questo torneo, organizzato dalla società fiorentina Settignanese e giunto alla 42esima edizione. La finale ha visto il Milan imporsi per 1-0 contro la Fiorentina grazie alla rete di Vincenzo Perrucci sul finire della prima frazione. Terzo il Torino, che ha avuto la meglio sul Bologna ai rigori. Si conclude quindi un’edizione che, a causa delle limitazioni legate al Covid, non ha visto la partecipazione di società straniere. Come migliori calciatori del torneo sono stati premiati il portiere Tommaso Turini (Fiorentina) e il difensore Eletu Victor Ehuwa (Milan), il capocannoniere Longhi Jordan (centravanti del Milan) e come miglior giovane calciatore Enrico Giacobbi (Bologna). Così leggiamo su sportface.it