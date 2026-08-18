La Fiorentina continua a lavorare sul futuro e a valorizzare i giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. Il club viola ha ufficializzato il primo contratto da professionista di Salvatore Cianciulli, centrocampista classe 2008 che si appresta a compiere 18 anni alla fine di agosto.

Per il giovane talento si tratta di un riconoscimento importante, arrivato dopo un percorso che lo ha portato progressivamente ad avvicinarsi alla prima squadra. Nella passata stagione Cianciulli era stato convocato e portato in panchina da Vanoli, un'esperienza significativa per un ragazzo della sua età e un'ulteriore conferma della considerazione di cui gode all'interno del club.

Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2028, con la Fiorentina che ha quindi scelto di blindare il centrocampista e accompagnarlo nella prossima fase della sua crescita.

Per Cianciulli si tratta di un altro passo importante nel percorso verso il calcio dei grandi. Dopo l'esperienza maturata a contatto con la prima squadra, il classe 2008 continuerà a lavorare per conquistare nuove opportunità e dimostrare il proprio valore.