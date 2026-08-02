Su Riccardo Braschi si inserisce anche il Catanzaro. Come scrive Tuttosport, la dirigenza giallorossa è al lavoro sul mercato per allestire la rosa per la prossima Serie B, e l'idea è quella di puntare sul giovane attaccante viola come alternativa a Iemmello. Il classe 2006 è stato richiamato in ritiro in Inghilterra dopo essere stato escluso inizialmente per ragioni di mercato, ma al momento per lui nessun altro club si è fatto sotto in maniera decisa.

Per il bomber della Primavera si erano fatte sotto diverse pretendenti in cadetteria, a partire dal Mantova. Per il Catanzaro - scrive il quotidiano - l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice. Nonostante la folta concorrenza, i giallorossi sarebbero intenzionati a muoversi concretamente nei prossimi giorni per cercare di portare Braschi in giallorosso.