Aquilani: “Non è banale essere ancora qui. Toci può diventare protagonista”

Il tecnico della Fiorentina Primavera: "Abbiamo cambiato tanto ma non lo spirito. Ora c'è da vincere il trofeo, non basta dirlo"

Il tecnico della Primavera viola Alberto Aquilani ha preso la parola nel pre gara di Fiorentina-Atalanta, finale di Coppa Italia di categoria. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: "Non è banale essere ancora qui, abbiamo cambiato tanto ma non lo spirito. Ora c'è da vincere il trofeo, non basta dirlo".