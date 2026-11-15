Palcoscenico importante per Fagioli: dal 1' nel match decisivo contro il Belgio di De Bruyne

Matteo Torniai
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Sciolti gli ultimi dubbi allo stadio Re Baldovino di Bruxelles per l'ultimo, decisivo appuntamento del girone A di UEFA Nations League tra Belgio e Italia, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha ufficializzato l'undici di partenza con una notizia importante per tutto l'ambiente gigliato: Nicolò Fagioli scende in campo dal primo minuto. Sarà il centrocampista viola il sostituto di Frattesi, il quale dopo la Francia ha lasciato il ritiro della Nazionale. Vinto dunque il ballottaggio col il giocatore dello Sporting Lisbona Doumbia.

BELGIO (4-2-3-1) Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT: Van Bommel.

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ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. CT: Mancini.

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