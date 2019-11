FOTO – L’abbraccio e le parole di Alia Guagni per l’addio al calcio di Orlandi

Ecco il commosso saluto di Alia Guagni per l’addio al calcio di Giulia Orlandi, capitano della Fiorentina Women’s che vinse il primo storico scudetto. Qui sotto il testo del messaggio su Instagram:

“Il tuo addio al calcio richiede un abbraccio importante…come lo è stato quello in questa foto! Hai dato tanto per questi colori e sei stata una grande in ogni occasione, con passione e professionalità…anche quando il livello magari non lo richiedeva! Si tirava calci ad un pallone in un campo di patate, di notte e con zero ritorno, se non la gioia provata nel divertirsi insieme! Siamo cresciute correndo nel boschetto e facendo le maledette ripetute in salita o i gradoni di San Marcellino. Abbiamo sudato insieme, tirato pedate nelle caviglie e preso un sacco di gol per anni dalla Torres. Abbiamo fatto trasferte improponibili a dormire sotto i tavolini del bar della nave. Fatto km con il pulmino verde a giro per l’Italia! Abbiamo lottato su ogni pallone e corso come se non ci fosse un domani, perché la tecnica e soprattutto la tattica non era tanto cosa nostra! Abbiamo gioito di ogni vittoria e condiviso tutto questo con persone speciali che ci hanno aiutato e accompagnato nel nostro percorso!

Siamo diventate grandi insieme e insieme abbiamo raggiunto il nostro sogno: la Fiorentina! Con tanti sacrifici che forse solo io, te e le nostre famiglie capiamo! Ma tutto questo ci ha reso più forti che mai e ci ha trasformato nelle donne che siamo!

Insieme abbiamo coronato il sogno di sempre: lo scudetto al Franchi con la maglia che amiamo nella nostra città!⚜️

Per tutto questo posso solo dirti grazie per ogni momento condiviso, rimarrà nella storia!