PRIMAVERA 1 F.LE- Tutte le info sul campionato. Domenica big match

Il Campionato Primavera 1 Femminile, al quale partecipano 12 società, si articola in due fasi successive. Nella prima tutte le squadre si affrontano tra di loro in partite di andata e ritorno. Al termine di questa fase le ultime due classificate retrocedono nel campionato Primavera 2 Femminile, mentre le prima quattro classificate accedono alla fase finale nella quale si contenderanno lo scudetto. In questa fase le 4 squadre qualificate, abbinate secondo uno schema predefinito (1° classificata vs 4° classificata; 2° classificata vs 3° classificata), si affronteranno con semifinali e finale, entrambe a scontro diretto, in campo neutro. Al momento le ragazze viola si trovano al quarto posto dopo cinque giornate con 10 punti. Dopo aver battuto il Como in trasferta per 0-1, la Fiorentina Women nella sesta giornata di campionato affronterà la Juventus, attualmente al primo posto in classifica a punteggio pieno. Violanews seguirà questa gara con la DIRETTA LIVE domenica alle ore 15:00.