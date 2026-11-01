Attraverso i canali ufficiali del club viola, il tecnico della Fiorentina femminile Pablo Pinones-Arce ha inquadrato il fascino e le insidie del big match contro la Juventus di domani:

"Affrontare la Juventus significa misurarsi con un club dal peso specifico enorme nella storia del nostro movimento, elemento che dà ulteriore pregio a questo scontro diretto considerando il blasone della Fiorentina. Pur riconoscendo il valore e la competitività delle nostre avversarie, la priorità assoluta dev'essere la condotta della nostra gara. Esistono componenti emotive e pressioni psicologiche in sfide del genere, ma il focus deve rimanere fisso sulla nostra identità e su quanto sapremo esprimere sul rettangolo di gioco".

Intensità nei contrasti e l'importanza del pubblico del Viola Park

Rievocando l'ultima brillante uscita e chiamando a raccolta la tifoseria, il mister ha tracciato la rotta tattica e caratteriale per la sfida di domani:

"Nella trasferta di Parma la squadra ha sciorinato un'ottima manovra, abbinando grande ardore agonistico a un temperamento encomiabile: doti che dovremo necessariamente riproporre domani. Sarà basilare incrementare il ritmo di gioco e primeggiare nei singoli scontri di gioco. Quando ti trovi di fronte un'antagonista di questo calibro, aggiudicarsi la maggioranza dei duelli individuali diventa la chiave della partita. In questo scenario, il calore dei nostri sostenitori potrà rivelarsi decisivo: il loro sostegno dagli spalti garantisce una carica supplementare, fungendo da vero e proprio dodicesimo uomo in campo".