"Sicuramente ci sono state occasioni in cui non sono riuscito a far emergere il meglio della squadra"
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L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Piñones-Arce, ha presentato ai canali ufficiali viola la gara di sabato contro la Lazio.
Bisogna sempre valutare alcuni aspetti che, durante la settimana, tendono a crescere: la concentrazione, il ritmo delle esercitazioni e l'intensità con cui si svolgono gli allenamenti. Forse è cambiato qualcosa sotto questo punto di vista, ma credo che abbiamo avuto una grande fedeltà nel nostro approccio alla gara, ed è stato molto soddisfacente da vedere. Per me non fa differenza affrontare un avversario che si trova in fondo alla classifica o nelle prime posizioni. L'ho sempre detto: dobbiamo essere noi preparati a fare la nostra gara e a gestire la partita a modo nostro.
Poi ha proseguito:
Sicuramente affronteremo un'avversaria molto motivata, alla ricerca disperata di punti e determinata a venire qui per fare una bella figura. Da parte nostra, la cosa più importante è mantenere questa continuità, esprimere il nostro gioco e conservare la stessa aggressività e intensità. Dovremo dimostrarlo anche contro la Lazio. L'aspetto a cui dobbiamo prestare maggiore attenzione è non abbassare il livello e non pensare che tutto venga da sé: dobbiamo metterci tutto il cuore e tutta la voglia di continuare a fare bene. Fa parte della nostra metodologia di lavoro saper giocare in modi diversi. Sicuramente ci sono state occasioni in cui non sono riuscito a far emergere il meglio della squadra: ci abbiamo provato, abbiamo ricevuto delle risposte e abbiamo continuato a lavorare, perché esistono diversi modi per approcciare le partite.
Infine ha concluso:
In alcune di queste gare i cambi sono stati dettati dalle giocatrici a disposizione, ma soprattutto — e lo dico con sincerità — dal merito delle ragazze che si sono messe in mostra e hanno dimostrato di voler conquistare un posto da titolare. Questo ci ha spinto a fare degli aggiustamenti per poterle schierare in campo. Dobbiamo inoltre riconoscere che la squadra sta dimostrando grande spirito di gruppo: sia le titolari sia chi è subentrato a partita in corso non solo hanno fatto ciò che ci si aspetta da delle professioniste, ma hanno anche saputo fare la differenza. Questo mi fa davvero molto piacere.
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