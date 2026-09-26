La Colombia conquista il terzo posto del Mondiale Femminile Under 20, dopo aver battuto l’Italia 4-3 ai calci di rigore. Nei tempi regolamentari, la sfida si era conclusa in parità sull’ 1-1. Le azzurrine sbloccano il risultato al 43’, quando Pellegrino siglia l'1-0, la Colombia, però, non molla e trova il pareggio al 61’, dopo una spettacolare azione corale finalizzata da Cabezas. In seguito, alla lotteria dei rigori, a spuntarla sono proprio le sudamericane. Niente bronzo, dunque, per le azzurre e per le due gigliate in campo, Lombardi e Cherubini (la prima uscita al 63', la seconda in campo per 90 minuti).

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