La Fiorentina femminile scende in campo alle 18 contro la Lazio. Ecco dove vederla in TV e streaming

Redazione VN
Cherubini Femminile

VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

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Esame importante per la Fiorentina Femminile, che sabato alle 18:00 ospiterà la Lazio al Rocco B. Commisso Viola Park. La squadra di Pablo Piñones-Arce vuole sfruttare il fattore campo per continuare la propria rincorsa alla zona Europa, ma davanti troverà una formazione biancoceleste affamata di punti e determinata a rendere complicato il pomeriggio delle viola. Una sfida che può dire molto sulle ambizioni della Fiorentina.

Dove vederla in TV e streaming

Sabato 14 novembre , ore 18:00 Stadio Curva Fiesole
TV DAZN
Streaming DAZN

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Dove vederla femminile 2026 27

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