La Fiorentina femminile scende in campo alle 18 contro la Lazio. Ecco dove vederla in TV e streaming
VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile
Esame importante per la Fiorentina Femminile, che sabato alle 18:00 ospiterà la Lazio al Rocco B. Commisso Viola Park. La squadra di Pablo Piñones-Arce vuole sfruttare il fattore campo per continuare la propria rincorsa alla zona Europa, ma davanti troverà una formazione biancoceleste affamata di punti e determinata a rendere complicato il pomeriggio delle viola. Una sfida che può dire molto sulle ambizioni della Fiorentina.
Dove vederla in TV e streaming
|Sabato 14 novembre , ore 18:00
|Stadio Curva Fiesole
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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