Terminata la sosta per le nazionali, la Fiorentina femminile torna in campo per affrontare il Como e dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Le viola cercano conferme anche lontano da casa, mentre le lariane sono a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro l'Inter. Una sfida importante per entrambe le squadre, appaiate in classifica e desiderose di conquistare punti preziosi.

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:00 allo stadio Ferruccio di Seregno. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, dove sarà possibile seguire il match in streaming attraverso il sito ufficiale o l'app della piattaforma.

Dove vederla in TV e streaming

Sabato 17 ottobre, ore 15 stadio Ferruccio TV DAZN Streaming DAZN

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire ladel match sul nostro sito,