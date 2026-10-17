Como-Fiorentina femminile, calcio d’inizio alle 15 allo stadio Ferruccio: ecco dove seguire la sfida in diretta TV e streaming
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Terminata la sosta per le nazionali, la Fiorentina femminile torna in campo per affrontare il Como e dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Le viola cercano conferme anche lontano da casa, mentre le lariane sono a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro l'Inter. Una sfida importante per entrambe le squadre, appaiate in classifica e desiderose di conquistare punti preziosi.
Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:00 allo stadio Ferruccio di Seregno. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, dove sarà possibile seguire il match in streaming attraverso il sito ufficiale o l'app della piattaforma.
Dove vederla in TV e streaming
|Sabato 17 ottobre, ore 15
|stadio Ferruccio
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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