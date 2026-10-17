Il Ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi, come riporta Italpress, ha parlato a margine dell'evento "Luce!", in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze. Ecco le sue parole sulle possibilità che la proprietà della Fiorentina contribuisca economicamente a completare i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi: "Credo che stiano dialogando e sono convinto che nelle prossime settimane tutto sarà ancora più chiaro, ci sarà ancora più luce su un progetto che sarà bellissimo".

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