Italia U20 ai quarti del Mondiale dopo il successo ai rigori sulla Cina. Protagonista Maya Cherubini, premiata Player of the Match.
VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso volevo salvarmi velocemente. Questa è un'altra squadra"
L'Italia Femminile U20 conquista l'accesso ai quarti di finale del Mondiale. Le Azzurre hanno superato la Cina ai calci di rigore al termine di una sfida combattuta, centrando così il passaggio del turno.
Tra le protagoniste della serata c'è anche la viola Maya Cherubini, in campo per tutti i 90 minuti e premiata al termine della gara come Player of the Match. Una prestazione importante per l'attaccante della Fiorentina, che ha contribuito al successo dell'Italia in una partita decisa dagli undici metri.
Cherubini ha poi festeggiato il risultato attraverso il proprio profilo Instagram, condividendo il riconoscimento individuale e accompagnandolo con una frase che racchiude lo spirito della serata: “Noi che quando non ci crede più nessuno, la vinciamo alla fine”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA