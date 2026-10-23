Dopo la sconfitta con l'Inter, la vittoria casalinga sul Sassuolo (2-0) e il pareggio esterno per 1-1 maturato contro il Como Women, la Fiorentina Femminile si appresta ad affrontare la delicata trasferta sul campo del Parma, in programma domenica alle ore 18:00 per la quarta giornata di Serie A Women. Con 4 punti in classifica, le ragazze viola puntano all'intero bottino per tenersi a ridosso delle posizioni di vertice.

A tracciare la rotta e presentare la sfida ai canali ufficiali della società è stato il difensore olandese Ilse Van Der Zanden, punto fermo della retroguardia gigliata ma già a segno in questa stagione in Serie A Women's Cup.

Il centrale difensivo ha tracciato un bilancio del suo percorso a Firenze, evidenziando la crescita di consapevolezza dell'intero spogliatoio:

Sono felice di essere ancora qui per la mia seconda stagione in questa Serie A. Ho preso più confidenza con il campionato e sono convinta che come Fiorentina potremo fare molto meglio. La scorsa stagione abbiamo fatto un buon lavoro ma ora vogliamo di più: abbiamo acquisito una buona mentalità.