Fiorentina Femminile, Panico: “Rispetto per il Verona. Ecco su cosa lavoriamo”

L'allenatrice: "Abbiamo il massimo rispetto per il Verona, la partita è stata preparata come se stessimo affrontando la prima in classifica"

Redazione VN

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha presentato così la gara in programma domani alle 12:30 contro l'Hellas Verona Women: "Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare l'avversario perché ogni squadra, anche se magari non è riuscita a fare punti, vuole restare in categoria. Abbiamo il massimo rispetto per il Verona, la partita è stata preparata come se stessimo affrontando la prima in classifica. Calo psicologico? Non credo, penso che la squadra fatichi a capire i momenti della partita come quando gli avversari alzano la pressione o quando bisogna forzare le giocate. Stiamo lavorando per crescere anche sotto questo punto di vista che può sembrare banale ma in realtà è molto importante".

Panico conclude: "La sosta? Quando inizi a prendere un trend positivo fermarsi non è mai piacevole ma non possiamo fare altrimenti. Un periodo di stop dopo tanta tensione emotiva può anche far bene alle ragazze non impegnate con le nazionali. Il campionato? Credo che ancora non ci sia nulla di ben definito. Ci sono squadre che si stanno confermando ad alti livelli come Juventus e Sassuolo, altre, come noi, stanno lavorando per raggiungere altri obiettivi e poter essere molto competitive. Stiamo lavorando per crescere e migliorare la nostra classifica".