Fiorentina Femminile, Panico con l’elmetto: “Conto la Roma tensione a mille”

L'allenatrice alla vigilia: "Concentratissime su questa gara perché da un punto di vista fisico e mentale ci toglierà tante energie"

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Tutti i giorni lavoriamo per evitare che ci siano infortuni. Nella gestione del carico, nella prevenzione. Purtroppo però nel calcio succede anche questo, non si può prevedere tutto. Ci dispiace per gli infortuni ma sono certa che chi scenderà in campo darà il massimo, anche quel qualcosa in più per le giocatrici che non possono essere della gara".