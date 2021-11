Femminile, Panico: “Siamo arrabbiate ma orgogliose, il calendario ci sfavorisce”

Le motivazioni dell'allenatrice delle ragazze viola

“Ci sono tante sensazioni in questi giorni. C’è la rabbia e delusione per aver ribaltato il risultato e aver perso all’ultimo, dopo essere rimaste in dieci, anche per aver buttato via il primo tempo. Ma ci sono anche le sensazioni positive e di consapevolezza, che ci lascia una prestazione come questa, aver tirato fuori carattere, grinta, orgoglio e senso di appartenenza. Il momento è fatto di un mix di tutto ciò. Ora c’è la Roma, un avversario molto forte, forte nelle ripartenze e nel palleggio, che penso possa lottare per lo Scudetto. Il calendario ci ha un po’ penalizzato, abbiamo avuto subito Sassuolo e Juve, ora tre gare di fila con Inter, Milan e Roma…abbiamo speso tantissimo sia in termini di energie fisiche che mentali con l’Inter, ma andremo a Roma cercando di recuperare tutte le nostre forze e dare il massimo”.