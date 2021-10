Femminile, l’Italia schianta la Croazia per 3-0. Una Viola in campo 90′

Una delle ragazze di Panico si mette in mostra in Nazionale

La Nazionale italiana femminile sbriga senza nessun problema la pratica Croazia nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Le azzurre, scese in campo alle 17:30 hanno liquidato le avversarie con un sonoro 3-0 in una gara mai messa in discussione. In campo per 90' c'era anche la 'portierona' Viola Katja Schroffenegger. Cernoia ha portato in vantaggio le azzurre al secondo minuto. Poi, al nono, ha raddoppiato Girelli dal dischetto. Infine al 64', Pirone ha messo il sigillo sulla vittoria.