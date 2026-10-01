Le parole della nuova giocatrice della Fiorentina Femminile

Redazione VN
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Millaray Cortes, nuova giocatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue parole:

Credo sia un progetto molto interessante e competitivo. Quello che mi ha colpito e spinto a venire qui è il chiaro obiettivo: voler vincere. Pe runa giocatrice essere ambiziosi è il massimo. La mia famiglia è orgogliosa, l'ho inseguito da tanto. Questo è lo sforzo di tutta la famiglia.

La squadra

Il mister mi sta dando fiducia per dimostrare come gioco. Siamo un gruppo eccellente, le mie compagne mi sostengono, cercano di aiutarmi.
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