Ufficiale, Gonzalo Rodriguez si ritira: “È difficile, ma ho dato tutto”. Poi ricorda Firenze

Dopo 18 anni di carriera tra i professionisti passati con le maglie di San Lorenzo (a inizio e fine carriera), Villarreal e Fiorentina, Gonzalo Rodriguez appende gli scarpini al chiodo. E’ stato lo stesso ex difensore viola ad annunciarlo poco fa durante una diretta trasmessa sul canale ufficiale Instagram del San Lorenzo: “Voglio annunciare che mi ritiro dal calcio. E’ difficile, ma la decisione è stata presa. Ho dato tutto fino all’ultimo minuto”.

La Fiorentina

Durante la diretta, Rodriguez è tornato a parlare anche dei suoi anni in viola: “Ringrazio tutti i club in cui ho giocato, tra cui anche la Fiorentina, furono 5 anni di grandissima emozione. La gente di Firenze mi ama, mi rispetta per il sacrificio che dai in mezzo al campo. Per ultimo ringrazio tutti quelli che lavorano per il San Lorenzo. Fiorentina? Non pensavo di passare momenti così belli a Firenze quando lasciai il Villarreal. Non potevo credere di essere premiato accanto a Dunga e accanto a Baggio”.

Il futuro

Infine il futuro: “Non so cosa farò, però se lavorerò nel club ne sarò onorato. Io sono del quartiere di Boedo, sono di qua. Ho girato molte squadra ma alla Fiorentina sapevano che sarei voluto tornare qua per concludere la mia carriera. Sono orgoglioso anche se è arrivato il momento di dire addio al calcio. Avrei voluto giocare molto di più dopo il mio ritorno con la maglia del San Lorenzo. C’è grande se penso che sto lasciando il mio lavoro che faccio da più di trenta anni. Però al tempo stesso c’è ora la voglia di stare con la mia famiglia, coi miei amici. Si apre una nuova tappa della mia vita. Mi piacerebbe molto rimanere qua nel club”.