FOTO – Pedro campione, l’ex viola vince il campionato dello stato di Rio de Janeiro

Il Flamengo conquista il campionato dello stato di Rio de Janeiro per la 36ª volta (record allungato) nella sua storia, seconda consecutiva. Il campione in carica non solo di Rio, ma che l’anno scorso aveva conquistato pure lo scudetto brasiliano e la Coppa Libertadores e nel 2020 la Supercoppa nazionale e la Recopa Sudamericana (versione della Supercoppa continentale), fa valere ancora la sua superiorità. A celebrare il trofeo, sui propri profili social, è Pedro. Il centravanti ex Fiorentina ha postato la foto mentre solleva il trofeo. Il Flamengo ha vinto per 2-1, la punta ha avuto due occasioni per segnare ma non c’è riuscito. A brillare però è stato un altro ex viola come Gerson mentre nella Fluminense era in campo un altro giocatore passato da Firenze come Gilberto, poi uscito infortunato.