Dragowski lascia definitivamente l’Italia. Settimana prossima l’accordo

Dopo 6 mesi in Grecia Dragowski lascerà in via definitiva lo Spezia, e l'Italia. La prossima settimana si chiuderà l'affare

Per Bartolomej Dragowski la lunga permanenza in Italia sembra giunta al termine in modo definitivo. Per l'ex portiere della Fiorentina era arrivato il prestito al Panathinaikos in Grecia a gennaio. Come riportato dal Secolo XiX la prossima settimana verrà formalizzata la trattativa, proprio con il club ellenico. Il quale acquisterà a titolo definitivo il portiere per una cifra sui 2 milioni