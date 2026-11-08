Da nome accostato alla Fiorentina a possibile avversario dal primo minuto. Edon Zhegrova è una delle opzioni di Luciano Spalletti per la sfida del Franchi: le indicazioni a poche ore dal fischio di inizio rilanciano la sua candidatura, anche alla luce delle condizioni di Woltemade dopo i sintomi influenzali accusati in settimana. Una possibilità, in attesa delle scelte definitive, che riporta d’attualità una domanda: quel mancino avrebbe fatto comodo ai viola? Prima della lavagna, però, serve mettere ordine nel mercato. Come raccontato da Violanews a luglio (LEGGI QUI), Zhegrova era una suggestione, non una trattativa avviata: secondo quanto raccolto dalla redazione, non risultavano contatti tra Paratici e Carnevali. Il giocatore non era una priorità e i dubbi riguardavano soprattutto la sua condizione fisica; da parte del kosovaro, inoltre, la preferenza era per un’esperienza all’estero. Parlare oggi di un acquisto sfumato sarebbe, dunque, una forzatura. Ragionare sulla sua utilità tecnica, invece, potrebbe avere senso.

Un mancino per creare superiorità

Nel 4-3-3 la collocazione più naturale

Qualità sì, ma con un costo negli equilibri

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Il punto di partenza è il suo profilo: un’ala destra mancina, particolarmente dotata nel dribbling. Da queste caratteristiche nasce l’ipotesi tattica:e cercando di superare direttamente il terzino. Il vantaggio non sarebbe stato soltanto il tiro dopo il rientro sul sinistro, ma quello di avere a disposizione un esterno capace di attirare il raddoppio per liberare un compagno, in particolare con il terzino che si sovrappone, la mezzala che attacca lo spazio interno, il centravanti che si muove tra i difensori. Sarebbe però servita una squadra pronta ad accompagnarlo. Consegnargli il pallone e aspettare l’invenzione avrebbe rischiato di rendere prevedibile anche una giocata tecnicamente difficile da contenere.La mezzala di quel lato avrebbe dovuto alternare inserimenti e coperture, evitando di occupare sempre la stessa zona del kosovaro. Certo, il suo arrivo non avrebbe, con ogni probabilità, consentito quello di Franco Mastantuono, argentino di assoluto talento che ad ora ricopre quel ruolo nei viola (pur mantenendo una certa predisposizione naturale per la trequarti), ma quello su cui riflettere è se il kosovaro sarebbe davvero potuto essere un jolly interessante per i gigliati.Più delicato l’impiego da trequartista di destra in un 3-4-2-1 o in un 4-3-2-1: una soluzione possibile, lasciandogli però la possibilità di allargarsi. Costringerlo stabilmente nel traffico centrale, invece, avrebbe ridotto le occasioni per ricevere fronte alla porta e puntare l’avversario. L’impiego da quinto, invece, avrebbe richiesto un lavoro lungo tutta la fascia poco coerente con l’obiettivo di valorizzarne le qualità offensive e, di rimando, rischioso per la sua condizione fisica già altalenante.Il rovescio della medaglia, probabilmente, sarebbe stato nella gestione delle perdite di palla. Cercare spesso l’uno contro uno, infatti, significa accettare qualche errore e, con il terzino già proiettato in avanti, la Fiorentina avrebbe dovuto proteggere bene quel corridoio. Anche pressione e ripiegamenti sarebbero stati aspetti da verificare nella continuità dei novanta minuti. A questo si aggiungono l, senza trasformare quelle informazioni estive in un giudizio automatico sulla condizione attuale. In definitiva, la risposta, sul piano puramente tecnico, è quindi sì:. Definirlo un rimpianto richiederebbe, però, qualcosa in più, come continuità, disponibilità fisica e sostenibilità dell’operazione. Il possibile esame del Franchi, nel frattempo, riaccende la curiosità.