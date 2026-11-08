"Io ero fortissimo in area, ma avevo bisogno che i miei compagni mi portassero la palla lì"
VIDEO - Vanoli su Goncalves: "Non facciamone un caso. Deve fare la differenza"
Luca Toni, alla Gazzetta dello Sport, ricorda il suo passato alla Fiorentina tra scherzi e grande clima:
Lei, dopo la Scarpa d’oro del 2006, cosa disse ai compagni della Fiorentina?
«Ho regalato a tutti un orologio con inciso un bel “grazie”. Io ero fortissimo in area, ma avevo bisogno che i miei compagni mi portassero la palla lì».
A Firenze chi era la “vittima” preferita dei suoi scherzi?
«Con Frey c’era sempre un po’ la sfida a chi aveva l’auto più bella. Avevamo entrambi la Ferrari. Adesso non ci entreremmo più né io né lui… (risata, ndr). Una volta faccio credere a Frey che “Quattroruote” mi ha contattato per fare la copertina della rivista sulla mia Ferrari. Seba rosica da matti e chiama l’addetto stampa della Fiorentina, chiedendogli di proporre anche lui alla rivista. Ci era cascato in pieno… Che spogliatoio con Prandelli»
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