VN – Il City scarica Otamendi, i viola ci pensano

La Fiorentina sta cercando giocatori di spessore, capaci di alzare il livello della rosa, soprattutto in caso di cessioni pesanti. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, l’ultimo nome che stuzzica la fantasia di Pradè e Barone è quello di Nicolas Otamendi, esperto centrale argentino del Manchester City. Il giocatore, classe ’88, ha trovato sempre meno spazio nelle ultime stagioni, e l’arrivo di Nathan Akè ai Citizens sembra avergli chiuso le porte definitivamente. I viola hanno già provato a sondare il terreno, anche se ci sono non pochi scogli, primo su tutti la “questione di cuore” del difensore, che ha messo il Valencia in cima alla lista di gradimento, dopo i tanti anni passati in Liga. Problematica più grande è l’ingaggio del giocatore, che in questo momento si aggira sugli 8 milioni di euro, e che dovrebbe decisamente ridimensionarsi, mentre la richiesta del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. La Fiorentina prova il colpo ad effetto, anche se la concorrenza è elevata, e c’è anche il Napoli.

OCCHI ANCHE SU UN GIOVANE GIOCATORE SVEDESE