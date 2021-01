VN – Conti dice sì alla Fiorentina: ora trattativa con il Milan. I viola vogliono chiudere in fretta

Andrea Conti ha detto sì alla Fiorentina. Lunga telefonata oggi tra lui, il suo procuratore e il club viola. L’agente dell’esterno classe 1994 è in viaggio e tra domani e dopodomani ci saranno degli incontri per chiudere. L’obiettivo del giocatore è ottenere un trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, la Fiorentina vorrebbe un prestito con diritto di riscatto magari condizionato. Ora devono trattare le due società, ma è un’operazione che si può chiudere. Conti scalpita, come avevamo anticipato domani non giocherà con il Milan in Coppa Italia e c’è l’intenzione di chiudere in fretta per averlo a disposizione già contro il Napoli.

