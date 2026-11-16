La vignetta di Lorenzo Castellani per Violanews: la sosta per le Nazionali si è chiusa con una nota amara per l'Italia battuta a Bruxelles

Redazione VN
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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della Nazionale di Fagioli travolta 4-1 dal Belgio ed estromessa dalla Final 8 di Nations League.

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Vignette Viola (14)

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